Terminano i lavori al ponte sul Vezzeno | riapre la provinciale 10 di Gropparello
Praticamente terminati i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Vezzeno: mercoledì 26 novembre il semaforo che regolamenta la viabilità alternativa verrà spento e sarà ripristinata la circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n.10 di Gropparello, in località Sariano.Lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
