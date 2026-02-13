Provedel | Sarri determinato e affamato Atalanta fortissima E sui rigori

Provedel ha commentato la partita, spiegando che Sarri è concentrato e desideroso di vincere, mentre l’Atalanta si mostra molto forte. Ha anche detto che sui rigori la squadra si sente pronta, anche se sa che sarà una sfida difficile. La delusione per le recenti sconfitte ha motivato i giocatori a dare il massimo in campo.

In vista di una delle sfide più attese della giornata, la tensione è alta ma la squadra si presenta pronta a dare il massimo. la partita tra lazio e atalanta promette spettacolo e equilibrio, con le luci dello stadio che accendono l’attesa per il calcio d’inizio alle ore 18. una cornice che riflette la fiducia e la determinazione del gruppo. la voce tra i convocati è quella di Provedel, che descrive una squadra in crescita dopo una vittoria recente in Coppa Italia, evento che ha restaurato entusiasmo e contribuito a superare la fatica degli impegni ravvicinati. sul tema dei rigori, il portiere sottolinea un approccio continuiamente mirato a intercettare la battuta da 11 metri, riconoscendo però che il merito va ai compagni che hanno realizzato i tiri in modo impeccabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Provedel: «Sarri determinato e affamato, Atalanta fortissima. E sui rigori...» La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: decisivo Provedel La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia. Milan-Lazio 1-0: Leao batte Provedel, Sarri sconfitto a San Siro La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: 24° Serie A Live | Juventus-Lazio 2-2: termina il match. Lazio, Provedel su Sarri: Ha più voglia di prima, ci trasmette passioneAlla vigilia di Atalanta - Lazio, Ivan Provedel ha rilasciato un'intervista ai canli ufficiali biancocelesti per il match program ufficiale. Tra le altre cose, il portiere ha speso della ... lalaziosiamonoi.it Provedel: «Contro la Dea proveremo a vincere! Sarri ci trasmette la sua passione. Futuro? Dico questo»Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai canali del club alla vigilia della gara con l’Atalanta. Le sue dichiarazioni Ci siamo quasi! Domani riflettori puntati sullo Stadio ... lazionews24.com Rigore parato Provedel - La Lazio di Maurizio Sarri ha superato il Bologna di Vincenzo Italiano, qualificandosi per le Semifinali di Coppa Italia. La lotteria dei calci di rigore ha decretato il passaggio del turno dei biancocelesti, che andranno a giocarsi la final-fo - facebook.com facebook Le certezze granitiche della Lazio di Sarri: 150 tocchi di Provedel e almeno tre schemi dal dischetto di centrocampo. #BolognaLazio x.com