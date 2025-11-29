Milan-Lazio 1-0 | Leao batte Provedel Sarri sconfitto a San Siro

Romatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio perde per uno a zero contro il Milan a San Siro. La squadra di Sarri dura un tempo al Meazza. Nella prima frazione di gioco i biancocelesti sono padroni del campo creando pericolosi (super Maignan su Gila dopo nemmeno due minuti) e con Zaccagni (il migliore della Lazio). Ad inizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

