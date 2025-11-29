Milan-Lazio 1-0 | Leao batte Provedel Sarri sconfitto a San Siro

La Lazio perde per uno a zero contro il Milan a San Siro. La squadra di Sarri dura un tempo al Meazza. Nella prima frazione di gioco i biancocelesti sono padroni del campo creando pericolosi (super Maignan su Gila dopo nemmeno due minuti) e con Zaccagni (il migliore della Lazio). Ad inizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, Milan-Lazio 1-0: gol di Leao su assist di Tomori, rossoneri primi Stadio Meazza Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap - facebook.com Vai su Facebook

#Milan- #Lazio, le formazioni ufficiali Vai su X

Serie A, Milan-Lazio 1-0: una zampata di Leao porta Allegri in vetta - Decide il gol del portoghese a inizio ripresa: rossoneri da soli in cima alla classifica in attesa dello scontro diretto Roma- Come scrive msn.com

Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Maignan para (8) , Leao segna (6,5). Allegri è primo per una notte (6) - Se non c'è Christian Pulisic è lui che prende per mano il Milan e lo conduce all'ennessimo successo. Si legge su leggo.it

Milan-Lazio 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: al 98' VAR per un possibile rigore per la Lazio - Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it