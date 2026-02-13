Prova a disconoscere la figlia e denuncia lei e la ex per avergli ' estorto' 1 milione di euro | assolte

Giovanni Bianchi, imprenditore di Monza, ha visto le sue accuse contro la figlia Laura e l’ex compagna Maria Rossi di avergli estorto più di un milione di euro essere tutte assolte in tribunale. Bianchi aveva portato le due donne in giudizio, sostenendo che lo avessero costretto a versare quella somma con minacce e pressioni continue. Tuttavia, la corte ha deciso di assolvere entrambe, riconoscendo che le accuse non trovano riscontro nelle prove presentate. Durante l’udienza, il cliente ha anche dichiarato di averle definitivamente disconosciute, aggiungendo di aver subito una frode da parte loro e di

Niente condanna nei confronti di due donne, figlia ed ex di un imprenditore monzese che le aveva portate in tribunale denunciandole per una presunta estorsione da oltre 1 milione di euro. Così ha deciso il tribunale di Milano nella giornata di ieri, giovedì 12 febbraio. Come riporta MilanoToday, l'85enne aveva frequentato in passato la donna, 60enne residente a Rimini, dalla quale avrebbe avuto una figlia, oggi 39enne. In una causa civile precedente il tribunale di Milano aveva riconosciuto la paternità dell'imprenditore nei confronti della 39enne, nonostante avesse tentato di disconoscerla.🔗 Leggi su Monzatoday.it

