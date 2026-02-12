Fa causa all' ex e alla figlia per estorsione di 1 milione di euro ma il Tribunale le assolve

Un uomo ha fatto causa alla sua ex e alla figlia di lei, accusandole di avergli chiesto un milione di euro in cambio del silenzio. La vicenda si è conclusa con una sorpresa: il Tribunale ha assolto le due donne, che ora possono tirare un sospiro di sollievo.

Aveva denunciato per estorsione una sua ex e la figlia di entrambi, che gli avevano chiesto denaro in cambio del “silenzio”, almeno secondo la denuncia che l'uomo aveva presentato. Tuttavia, giovedì 12 febbraio il Tribunale di Milano le ha assolte, anche in forza del fatto che, in un giudizio civile, era stata riconosciuta la paternità. Tutto era iniziato anni fa. A presentare denuncia un imprenditore monzese di 85 anni, che avrebbe versato oltre un milione di euro nel corso del tempo, compreso l'acquisto di un'abitazione per la donna (che ora ha 60 anni) e la figlia (che ne ha 39), residenti a Rimini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

