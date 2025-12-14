Aggiornato il piano di Protezione Civile

La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano di emergenza e protezione civile, adeguandolo alle nuove linee guida regionali e nazionali. Questa revisione rafforza l’organizzazione locale, garantendo una risposta più efficace in caso di emergenze e rispettando le normative più recenti introdotte dopo l’ultima modifica.

La giunta comunale ha approvato l’ aggiornamento del Piano di emergenza e protezione civile, un passaggio atteso che recepisce le più recenti linee guida regionali e nazionali e riallinea l’organizzazione locale alle normative entrate in vigore dopo l’ultima revisione. L’adeguamento tiene conto delle prescrizioni del Codice della Protezione Civile, delle direttive regionali e degli studi tecnici sul rischio sismico e sulle condizioni limite per l’emergenza, elementi ormai indispensabili per una pianificazione moderna ed efficace. Il lavoro di revisione ha riguardato gli scenari di rischio presenti sul territorio, la loro descrizione aggiornata, i modelli di intervento e la definizione delle procedure operative per ciascuna fase dell’emergenza. Ilrestodelcarlino.it

