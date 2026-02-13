Protezione Civile in classe | conclusa l' edizione 2026 con gli studenti calcesani

Protezione Civile in classe: conclusa l'edizione 2026 con gli studenti calcesani Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Calci, in sinergia con l’Istituto Comprensivo ‘Ilaria Alpi’, ha incontrato tutte le classi della scuola media ‘Giunta Pisano’ per parlare di protezione civile con la vicesindaca facente funzioni Valentina Ricotta, l’assessore Luca Fanucci, la direttrice scolastica e i volontari delle associazioni locali, che hanno spiegato ai ragazzi come comportarsi in caso di emergenze e calamità.

Svolti incontri informativi con tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 'Giunta Pisano' per parlare di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Calci, in sinergia con l'Istituto Comprensivo 'Ilaria Alpi', ha incontrato tutte le classi della scuola media 'Giunta Pisano' per parlare di protezione civile con la vicesindaca facente funzioni Valentina Ricotta, l'assessore Luca Fanucci, la referente tecnica comunale Silvia Lorenzoni e le associazioni locali di protezione civile, il GVA Logli Paolo di Calci e l'Associazione Nazionale VVF Volontari - Sez.