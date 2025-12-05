La Protezione civile incontra gli studenti per parlare di prevenzione e suggerire i comportamenti adeguati durante le emergenze

La Protezione civile incontra gli studenti degli istituti comprensivi di Pescara e Spoltore allo scopo di parlare di prevenzione e suggerire i comportamenti adeguati durante le emergenze.Il fine è quello di insegnare ai ragazzi quali sono le situazioni di pericolo e come prevenirle. Il primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ci siamo divertiti a immaginare una ricetta di cucina per diventare volontaria e volontario di protezione civile? Lo sappiamo, esistono tante ricette diverse per fare del bene. Qual è il vostro ingrediente segreto? Buona giornata del volontariato! - facebook.com Vai su Facebook

Ogni giorno ha il suo rischio. Oggi in commissione affari europei siamo riusciti a bloccare questo regolamento ALLUCINANTE in cui la UE con la scusa delle "emergenze" vuole prendere il controllo di protezione civile, esercito e intelligence. Ma basta, non ce l Vai su X

La Protezione civile incontra gli studenti per parlare di prevenzione e suggerire i comportamenti adeguati durante le emergenze - L'iniziativa presentata dal Comune vedrà il coinvolgimento degli studenti degli istituti comprensivi di Pescara e Spoltore ... Scrive ilpescara.it

La Protezione civile incontra gli studenti dei comprensivi di Pescara e Spoltore per parlare di prevenzione - La Protezione civile incontra i ragazzi nelle scuole di Pescara e Spoltore, per insegnare ai ragazzi quali sono le situazioni di pericolo e come ... Secondo msn.com

'La protezione civile incontra la scuola', progetto in Lombardia - La giunta della Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare il progetto 'La protezione civile incontra la scuola' con l'obiettivo di ... Da ansa.it

Castellabate, la protezione civile incontra gli studenti: «Fondamentale sensibilizzare» - " dedicato alla conoscenza della ... Secondo ilmattino.it

Studenti in tenda per le esercitazioni. In cattedra c’è la protezione civile - Una settimana tra formazione teorica, incontri ed un vero e proprio Campo Scuola per concludersi nel week end a Codigoro culminerà con "La Cittadella della Protezione" allestita presso lo stadio dei ... Secondo ilrestodelcarlino.it

AVIS e Protezione Civile insieme per una comunità più resiliente: un seminario a Catanzaro - Grande successo per l’iniziativa di sensibilizzazione che ha visto confrontarsi istituzioni, esperti e cittadini sull’importanza della preparazione civica e del volontariato attivo. Secondo catanzaroinforma.it