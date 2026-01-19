Hubruzzo debate academy | conclusa l’edizione 2026 con Jernej Podgornik e Filip Pavšek

Si è recentemente conclusa l’edizione 2026 dell’Hubruzzo Debate Academy, svoltasi al “Tito Acerbo”. La tre giorni di discussioni in inglese ha visto la partecipazione di Jernej Podgornik e Filip Pavšek, offrendo un’occasione di confronto e formazione per i partecipanti. L’evento ha rappresentato un momento di crescita e approfondimento nel campo del dibattito accademico, consolidando la tradizione di questa iniziativa.

Si è conclusa la tre giorni in inglese prevista per l’ultima edizione dell’Hubruzzo debate academy 2026, che si è svolta al “Tito Acerbo”.Circa 55 studenti, provenienti da tutto Abruzzo, hanno partecipato, chiamati a confrontarsi nel formato internazionale "World Schools Debate". Il percorso.🔗 Leggi su Ilpescara.it Hubruzzo debate academy: tre giorni di full immersion in inglese al “Tito Acerbo”

La Hubruzzo Debate Academy torna a Pescara, offrendo un’opportunità di tre giorni di formazione intensiva in inglese presso il “Tito Acerbo”. Organizzata dalla fondazione Hubruzzo, questa iniziativa mira a valorizzare i giovani talenti abruzzesi, promuovendo lo sviluppo delle competenze comunicative e critiche. Un’esperienza educativa rivolta a studenti interessati a migliorare le proprie capacità in un contesto internazionale. Leggi anche: Zenzero Fest, conclusa con successo la quarta edizione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Hubruzzo debate academy: conclusa l’edizione 2026 con Jernej Podgornik e Filip Pavšek - Tra i formatori, due ospiti di eccezione: Jernej Podgornik, coach e formatore di debate, e Filip Pavšek, esperto di debate attivo nel circuito sloveno ... ilpescara.it

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Pescara I Hubruzzo Debate Academy. Scuole abruzzesi "dibattono" in inglese L’#intelligenzaartificiale al centro del #dibattito di oggi per 52 #studenti di 9 #scuole abruzzesi all’#Istitu facebook

Hubruzzo debate academy: tre giorni di full immersion in inglese al “Tito Acerbo” ift.tt/FP2s6Kg ift.tt/irgDOea x.com

