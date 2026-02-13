Protezione civile allerta meteo per tutta l' Umbria per il 14 febbraio | piogge intense e vento forte

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha emesso un’allerta meteo per tutta la regione il 14 febbraio, a causa di piogge intense e venti forti. La perturbazione sta portando temporali e raffiche che potrebbero causare allagamenti e disagi nelle zone più vulnerabili. Le autorità invitano cittadini e amministrazioni a mantenere alta l’attenzione e a adottare le precauzioni necessarie.

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n. 0442026, nel quale si prevede per sabato 14 febbraio 2026 allerta regionale codice giallo per rischio idrogeologico e temporali su tutti i settori regionali. In particolare, temporali e venti forti nell'area della Media Valle del Tevere, Orvietano e Ternano. Piogge abbondanti previste nel Perugino e lungo l'Appennino umbro-marchigiano. Maltempo fin dalle primissime ore con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale (non si esclude la possibilità di qualche fenomeno organizzato), specie sui settori occidentali e meridionali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Allerta meteo gialla in Sicilia: piogge intense, vento forte e neve sull’Etna La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla in Sicilia. Allerta meteo gialla a Roma: piogge intense e vento forte per le prossime ore, il bollettino dell’Arpa La Protezione civile ha annunciato una nuova allerta meteo gialla per Roma e i dintorni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Allerta Meteo della Protezione Civile: l'elenco delle Regioni a rischio Venerdì 13 Febbraio; Protezione civile, allerta gialla per il vento; Allerta meteo, avviso di codice giallo a Cagliari giovedì 12 febbraio per rischio idrogeologico e idraulico; Avviso Regionale di Protezione Civile n.26042- Domani su Palermo allerta gialla e forti venti. Maltempo, allerta meteo in (quasi) tutta Italia: le Regioni coinvolte, attesi venti oltre 100 km/hUna perturbazione proveniente dall’Atlantico interesserà l’Italia tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, portando precipitazioni diffuse, temporali, venti intensi e ... leggo.it Allerta meteo gialla in Puglia: vento forte e temporali su alcune zone della regioneLa Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle 8 di venerdì 14 febbraio: attenzione a vento, piogge e rischio idrogeologico ... lagazzettadelmezzogiorno.it La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle 8 di venerdì 14 febbraio: attenzione a vento, piogge e rischio idrogeologico - facebook.com facebook