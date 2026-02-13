Protesta fuori dalla scuola la situazione precipita | Un ragazzo in morte cerebrale

Un giovane è stato dichiarato in morte cerebrale dopo una protesta davanti alla scuola, a causa di tensioni tra studenti e forze dell'ordine. La manifestazione, iniziata pacificamente, è degenerata quando alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con cariche. Nel caos, un ragazzo è rimasto ferito gravemente e ora si trova in condizioni critiche. La notizia ha fatto rapidamente il giro, suscitando sdegno tra i genitori e gli insegnanti presenti quella sera.

Una serata che doveva essere segnata dal confronto politico si è trasformata in un caso destinato a lasciare un segno profondo. A Lione, davanti a un'istituzione accademica tra le più note della città, una protesta è degenerata in violenza. Oggi un giovane di 23 anni è in morte cerebrale dopo un pestaggio avvenuto al termine degli scontri. Un episodio che accende nuovamente i riflettori sul clima teso che attraversa alcune piazze universitarie europee. Scontri a Lione: la conferenza e la protesta. Tutto è iniziato con una conferenza organizzata da Rima Hassan, eurodeputata di La France Insoumise, il partito guidato da Jean-Luc Mélenchon, presso Sciences Po a Lione.