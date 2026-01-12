Al Venturi si gela protesta della Rede degli Studenti fuori dalla scuola di via Belle Arti

Questa mattina davanti all’istituto "A. Venturi" di via Belle Arti studentesse e studenti hanno protestato per le temperature troppo basse all’interno della scuola. Un problema purtroppo comune a diversi istituti modenesi dopo il periodo di inattività, al termine del quale gli impianti di. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

