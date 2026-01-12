Conto alla rovescia per l' apertura dello svincolo sull' A30
Il 12 gennaio si è svolto un sopralluogo da parte dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autostrade per l’Italia, insieme al deputato Gianpiero Zinzi e al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo. La visita ha riguardato l’area dello svincolo sull’A30, previsto per l’apertura a breve. Si tratta di un passo importante per migliorare la viabilità locale e regionale.
