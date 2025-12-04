A30 nuovo rinvio per lo svincolo di Maddaloni Salvini chiarisca situazione inaccettabile

Casertanews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un rinvio per l’apertura del nuovo svincolo della A30 e ancora polemiche sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A denunciarlo è il deputato del Partito Democratico, Stefano Graziano, capogruppo Pd in Commissione Difesa, che definisce lo slittamento “un fatto molto grave e del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

