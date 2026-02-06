Tifosi della Lazio protestano nell’Olimpico vuoto davanti all’Atalanta

Questa sera, all’Olimpico, i tifosi della Lazio sono usciti allo scoperto e hanno protestato davanti allo stadio vuoto, in segno di dissenso contro la decisione di chiudere le porte. Solo una parte dei supporter, quella della Curva Nord, si è radunata fuori dall’impianto per far sentire la propria voce. Nessun spettatore è entrato in tribuna, ma la scena è stata chiara: i tifosi vogliono farsi sentire, anche senza il calore dello stadio pieno.

**L’Olimpico era vuoto. Non un solo tifoso era dentro. Solo la Curva Nord, nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, aveva deciso di tornare a tifare fuori dallo stadio. La manifestazione era ormai una pratica consolidata, un’espressione di rabbia, di frustrazione, di insofferenza. La protesta era stata annunciata in anticipo, e la Lazio, pur essendo la squadra protagonista della gara contro l’Atalanta, aveva lasciato l’Olimpico vuoto. Nessuna spettatori, nessun gruppo di tifosi, nessun “gruppo” in senso stretto. Solamente le ombre di un popolo che non voleva più vedere un presidente che ha perso il suo rapporto con il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito.

Questa sera l'Olimpico si presenta vuoto.

