Pronostico Celta Vigo-Espanyol | i numeri ci dicono questo

Celta Vigo-Espanyol è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Solamente due sconfitte in casa nel corso di questa stagione per il Celta Vigo: una alla prima giornata, una contro il Barcellona e sappiamo che ci può stare. In generale, quindi, i sedici punti che i padroni di casa hanno raccolto fino al momento sono quelli meritati. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Così come sono meritati quelli dell’Espanyol, una delle rivelazioni in questo inizio di campionato, che occupa il sesto posto in classifica con 21 punti messi in cassaforte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

