Promozione alla Bit per il brand ’Costa dei Borghi’

Alal Bit di Milano, il Comune di Costa dei Borghi ha portato in scena un doppio intervento promozionale con il sindaco Valerio Vesprini, il vice Fabio Senzacqua e l’assessore Giampiero Marcattili, puntando a rilanciare il turismo e mettere in evidenza le peculiarità del borgo.

Doppio intervento promozionale alla Bit da parte del Comune con il sindaco Valerio Vesprini, il vice Fabio Senzacqua e l’assessore Giampiero Marcattili. A Milano, la delegazione sangiorgese ha partecipato ai principali eventi promossi all’interno dello stand delle Marche. L’occasione è stata propizia per la distribuzione del materiale informativo e la presentazione dei principali appuntamenti del 2026 che riguarderanno la città. Nel pomeriggio ha partecipato alla "finestra" del progetto "Costa dei borghi" con il titolo "Tra il mare e la Sibilla, un territorio da vivere in movimento". "Costa dei Borghi" è una nuova identità turistica nata dall’unione strategica di sei comuni: Altidona, Campofilone, Fermo, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio: "Il marchio è il frutto di un percorso fatto insieme che punta a valorizzare il territorio in modo unitario", ha ribadito il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

