Piombino | Acquista online un carrello elevatore ma il muletto non gli arriva mai | truffa da 3mila euro denunciato 55enne

A Piombino, un imprenditore ha subito una truffa di circa 3.000 euro nell'acquisto online di un carrello elevatore, che non è mai stato consegnato. I carabinieri della stazione di Piombino Portovecchio hanno identificato e denunciato un uomo di 55 anni sospettato di aver orchestrato la frode. L’indagine evidenzia l’importanza di verificare attentamente le transazioni online per prevenire truffe di questo tipo.

I carabinieri della stazione di Piombino Portovecchio hanno identificato e denunciato il presunto autore di un raggiro ai danni di un imprenditore della zona. L’uomo era stato attirato da un annuncio di vendita su un sito online di un carrello elevatore e, previ accordi diretti telefonici col. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Truffa online: falso carrello elevatore, denunciato un 52enne bresciano Leggi anche: Solofra, carrello elevatore mai consegnato: denunciato per truffa un 52enne bresciano Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Truffe online, paga ma non riceve il suo muletto; Compra un muletto usato, ma è una truffa; Truffa online per un muletto: imprenditore raggirato, denunciato un 55enne; Versa 3000 euro per carrello elevatore: truffato. Al via la prevendita per la prossima sfida al PalaPiccolo! Dalle ore 16 saranno disponibili i biglietti per: Paperdi Juvecaserta vs Solbat Golfo Piombino Domenica 4 Gennaio, ore 18:00 Acquista il tuo ticket su www.etes.it o nei punti vendita autorizzati di Caserta. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.