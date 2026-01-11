Piombino | Acquista online un carrello elevatore ma il muletto non gli arriva mai | truffa da 3mila euro denunciato 55enne

A Piombino, un imprenditore ha subito una truffa di circa 3.000 euro nell'acquisto online di un carrello elevatore, che non è mai stato consegnato. I carabinieri della stazione di Piombino Portovecchio hanno identificato e denunciato un uomo di 55 anni sospettato di aver orchestrato la frode. L’indagine evidenzia l’importanza di verificare attentamente le transazioni online per prevenire truffe di questo tipo.

I carabinieri della stazione di Piombino Portovecchio hanno identificato e denunciato il presunto autore di un raggiro ai danni di un imprenditore della zona. L’uomo era stato attirato da un annuncio di vendita su un sito online di un carrello elevatore e, previ accordi diretti telefonici col. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

