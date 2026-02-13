Investimenti “miracolosi” con l’intelligenza artificiale, lei ci crede e invia il bonifico. Ma era una truffa Bibbona (Livorno), 13 febbraio 2026 – Maria Rossi, una pensionata di 68 anni, ha inviato 10.000 euro a una società che prometteva di far crescere i risparmi grazie all’intelligenza artificiale, dopo aver visto una pubblicità sui social. La donna si era convinta che fosse un’opportunità reale, perché l’annuncio mostrava risultati sorprendenti e testimonianze di chi aveva già ottenuto grandi guadagni. Ma pochi giorni dopo, il sito è scomparso e i soldi sono

Bibbona (Livorno), 13 febbraio 2026 – Aveva visto su internet una pubblicità che prometteva investimenti online grazie al supporto dell’ intelligenza artificiale. Un’opportunità allettante, presentata come semplice e veloce, capace di garantire guadagni quasi automatici attraverso sofisticate analisi digitali. La truffa. Convinta dalla proposta, una donna ha completato la registrazione sul sito indicato nell’annuncio. Dopo essere stata contattata dal presunto promotore che le aveva proposto alcuni investimenti sicuri e redditizi, con una serie di artifici, il truffatore è riuscito a convincerla ad effettuare un bonifico di alcune centinaia di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

