Gli studenti della scuola media Flli Cervi in visita alla mostra temporanea di William Zanca

Tre classi della scuola media “F.lli Cervi” dell’Istituto Zavalloni hanno visitato la mostra temporanea di William Zanca, intitolata “Arte fuori dal Comune”. Promossa da IconArs Srl, l’esposizione è allestita al primo piano del municipio di Riccione e si svolge dal 12 dicembre. Circa 60 studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire il lavoro dell’artista e di conoscere da vicino le sue opere.

Tre classi della scuola media "F.lli Cervi" dell'Istituto Comprensivo Zavalloni, per un totale di circa 60 studenti, hanno visitato la mostra temporanea di William Zanca "Arte fuori dal Comune", promossa da IconArs Srl e allestita dal 12 dicembre al primo piano del municipio di Riccione.

