Gli studenti della scuola media popoleranno l’hub di Borello il pomeriggio | le attività previste
Gli studenti delle scuole medie saranno presenti nel pomeriggio nell’hub di Borello, dove si svolgeranno diverse attività dedicate. L’amministrazione comunale di Cesena, nel rafforzare il proprio impegno a favore dei giovani e della comunità, ha avviato una collaborazione con l’hub di Borello, parte della rete interbibliotecaria cittadina Con. Questo progetto mira a offrire momenti di formazione e aggregazione per i giovani del quartiere.
L’amministrazione comunale di Cesena rafforza il proprio impegno a favore dei giovani e della comunità locale attraverso una nuova collaborazione tra l’hub di comunità di Borello, inserito nella rete interbibliotecaria cittadina Con.te.sto, e l’Istituto scolastico ‘Viale della Resistenza’, che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
