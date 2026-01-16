Gli studenti della scuola media popoleranno l’hub di Borello il pomeriggio | le attività previste

Gli studenti delle scuole medie saranno presenti nel pomeriggio nell’hub di Borello, dove si svolgeranno diverse attività dedicate. L’amministrazione comunale di Cesena, nel rafforzare il proprio impegno a favore dei giovani e della comunità, ha avviato una collaborazione con l’hub di Borello, parte della rete interbibliotecaria cittadina Con. Questo progetto mira a offrire momenti di formazione e aggregazione per i giovani del quartiere.

