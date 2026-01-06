Mangiarsi le unghie e procrastinare | uno studio spiega perché sono meccanismi di sopravvivenza Il cervello preferisce danni controllati a minacce sconosciute
Lo psicologo Charlie Heriot-Maitland, nel suo libro
Lo psicologo clinico Charlie Heriot-Maitland, nel libro "Controlled Explosions in Mental Health", analizza i comportamenti apparentemente autolesionistici come mangiarsi le unghie, tormentarsi le pellicine, procrastinare e persino ghostare qualcuno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mangiare le unghie è un chiaro esempio di come il nostro cervello possa autodistruggersi nel tentativo di proteggere la nostra psiche.
La tesi dello psicologo: 'Il cervello usa danni autoprovocati, come stuzzicarsi le pellicine o procrastinare impegni e progetti, come forma di protezione'
