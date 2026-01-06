Mangiarsi le unghie e procrastinare | uno studio spiega perché sono meccanismi di sopravvivenza Il cervello preferisce danni controllati a minacce sconosciute

Lo psicologo Charlie Heriot-Maitland, nel suo libro

Da mangiarsi le unghie al 'ghosting', perché lo facciamo? "E' sopravvivenza" - La tesi dello psicologo: 'Il cervello usa danni autoprovocati, come stuzzicarsi le pellicine o procrastinare impegni e progetti, come forma di protezione' ... adnkronos.com

Jamie's Nail. Adam Griffith · Freefall. Sai come affrontare una cliente onicofagica L’onicofagia è il termine tecnico usato per descrivere l’abitudine di mangiarsi le unghie, e a volte anche le pellicine intorno all’unghia. Oltre ad essere una pratica che rovina e - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.