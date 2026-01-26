La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma riguarda Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di aver ucciso e seppellito i propri figli. La relazione esclude la presenza di patologie mentali, attestando che la giovane era consapevole delle proprie azioni, sebbene venga definita immatura e fragile. Questa valutazione fornisce un quadro chiaro sulla condizione psicologica della imputata nel contesto del procedimento giudiziario.

La perizia psichiatrica esclude patologie: la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i figli era consapevole delle sue azioni, pur definita immatura e fragile La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise di Parma nel processo contro Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver part. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chiara Petrolini capace di intendere e di volere, perizia psichiatrica: "Immatura e fragile ma cosciente quando uccise e seppellì suoi 2 figli"

Leggi anche: «Chiara Petrolini era capace di intendere e volere», il verdetto della perizia psichiatrica non lascia scampo: «Immatura e fragile»

Neonati sepolti, Chiara Petrolini è immatura e fragile ma capace di intendere e volereChiara Petrolini, giudicata consapevole delle proprie azioni, ha confessato di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Neonati sepolti in giardino, la perizia: Chiara Petrolini capace di intendere e di volere; Neonati sepolti, Chiara Petrolini si commuove in aula quando la psicoterapeuta parla della nonna; Gli psicologi del Racis dei carabinieri: Chiara Petrolini? Razionale e capace di spiegare le sue decisioni; Ascoltiamo le domande dei nostri ragazzi malati di silenzio.

Chiara Petrolini è capace di intendere e volere: il risultato della perizia psichiatricaIl risultato della perizia psichiatrica su Chiara Petrolini è che la 22enne era capace di intendere e volere al momento dell'uccisione dei suoi due neonati ... notizie.it

«Chiara Petrolini capace di intendere e volere»: la perizia spinge verso l'ergastolo la giovane accusata di aver ucciso i figliLucidità e consapevolezza. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma conferma che Chiara Petrolini era capace ... msn.com

La perizia psichiatrica su Chiara Petrolini è pronta e sarà depositata in Tribunale: un passaggio decisivo nel processo per il duplice omicidio dei due figli neonati. Procura e difesa attendono l’esito per stabilire la capacità di intendere e di volere della giovane, - facebook.com facebook