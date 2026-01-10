Discarica Formica | FdI di San Vito dei Normanni si oppone all' ampliamento

Il coordinamento di Fratelli d’Italia a San Vito dei Normanni ha espresso opposizione alla proposta di ampliamento della discarica di rifiuti speciali di Formica Ambiente, sottolineando l’importanza di tutelare l’ambiente e la salute pubblica. La posizione si inserisce nel dibattito locale sul tema dei rifiuti e della gestione sostenibile delle risorse.

SAN VITO DEI NORMANNI - Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di San Vito dei Normanni si oppone alla proposta di ampliamento della discarica di rifiuti speciali di Formica Ambiente. L'impianto sorge nell'agro di Brindisi, ma è più vicino al Comune di San Vito, che al capoluogo. Nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente Leggi anche: Sangue: nuovo appuntamento con la donazione a San Vito dei Normanni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. De Donno, FDI Brindisi: “Autigno o Formica? Basta immobilismo, la scelta spetta al territorio”; BRINDISI.Quarta-Discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente; On.Iaia (FDI)-Taranto. Pubblicato da Invitalia il bando di gara del Cis per la riqualificazione di Piazza Fontana.. De Donno (FdI): “Autigno o Formica? Basta immobilismo. La scelta spetta al territorio” - La gestione dei rifiuti nel territorio brindisino non può più essere affrontata con esitazioni, ambiguità o rimpalli di responsabilità. brundisium.net

Ampliamento discarica: "L'operazione deve essere tutta a favore dei brindisini" - Il sindaco Marchionna favorevole al nuovo progetto presentato dai gestori dell'impianto di Formica. brindisireport.it

Brindisi, il caso della discarica di contrada Formica arriva in commissione - Resta alta la tensione in merito all’idea, manifestata dal sindaco Giuseppe Marchionna, di un possibile ampliamento della discarica attraverso il passaggio in Regione Puglia per l’eventuale approvazio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Brindisi, il caso della discarica di contrada Formica arriva in commissione - News x.com

Ampliamento discarica Formica – Di Donna (Fi): “l’argomento è già stato discusso in Consiglio Comunale. Polemiche strumentali” Ancora una volta su temi di carattere ambientale si alimentano polemiche che non trovano riscontri oggettivi nei fatti concreti. I c - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.