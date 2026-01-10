Discarica Formica | FdI di San Vito dei Normanni si oppone all' ampliamento

Il coordinamento di Fratelli d’Italia a San Vito dei Normanni ha espresso opposizione alla proposta di ampliamento della discarica di rifiuti speciali di Formica Ambiente, sottolineando l’importanza di tutelare l’ambiente e la salute pubblica. La posizione si inserisce nel dibattito locale sul tema dei rifiuti e della gestione sostenibile delle risorse.

SAN VITO DEI NORMANNI - Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di San Vito dei Normanni si oppone alla proposta di ampliamento della discarica di rifiuti speciali di Formica Ambiente. L'impianto sorge nell'agro di Brindisi, ma è più vicino al Comune di San Vito, che al capoluogo. Nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

