cuore danneggiato dopo il trapianto bimbo napoletano in lista prioritaria

Un bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore trapiantato, si trova ora in lista d’attesa prioritaria perché il cuore ha subito danni. La famiglia ha raccontato che il cuore, appena impiantato, ha mostrato problemi di funzionamento, costringendo i medici a intervenire rapidamente. Ora il piccolo aspetta con speranza un nuovo organo che possa salvargli la vita.

È stato inserito al primo posto nella lista d’attesa per il suo gruppo sanguigno il bambino di Napoli al quale è stato impiantato un cuore poi risultato danneggiato. La ricerca di un nuovo organo è attiva sia in Italia sia all’estero. La notizia è stata comunicata dal ministero della Salute alla madre del piccolo, Patrizia. Il bambino, di due anni e quattro mesi, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Dal 23 dicembre sopravvive grazie all’ECMO, il macchinario cui è stato collegato subito dopo il trapianto di un cuore compatibile, prelevato a Bolzano e trasferito in aereo a Napoli, ma rivelatosi non idoneo perché danneggiato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sei sanitari sono indagati a Napoli per il trapianto di cuore su un bambino.

La mamma di Giulia, una bambina di 2 anni, descrive le ore di attesa come disperate dopo che il suo cuore danneggiato è stato sottoposto a un trapianto urgente all’ospedale di Roma.

