Il primo brindisi con l’acqua del fontanello di via Luxemburg a Stazione si è svolto questa mattina, quando i residenti hanno condiviso il primo sorso dal nuovo impianto installato davanti alla stazione, per celebrare la messa in funzione del punto acqua pubblico che sostituisce le bottiglie di plastica.

E’ stato inaugurato il nuovo fontanello alla Stazione, in via Luxemburg, alla presenza del presidente di Publiacqua Nicola Perini, del sindaco di Montale Ferdinando Betti e dei cittadini della frazione. E’ il secondo fontanello attivo a Montale e il decimo della Piana (6 a Quarrata e 2 ad Agliana). Il fontanello, che distribuisce acqua naturale e gassata, è stato realizzato con un investimento di 70mila euro per il 60% impegnati da Publiacqua e per il 40% dal Comune di Montale. "In realtà è un investimento della gente – dice il presidente Perini – perché sono i cittadini a pagare queste strutture con le loro bollette e, per la parte del Comune, con la fiscalità generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

