Il primo brindisi con l’acqua del fontanello di via Luxemburg a Stazione si è svolto questa mattina, quando i residenti hanno condiviso il primo sorso dal nuovo impianto installato davanti alla stazione, per celebrare la messa in funzione del punto acqua pubblico che sostituisce le bottiglie di plastica.

E’ stato inaugurato il nuovo fontanello alla Stazione, in via Luxemburg, alla presenza del presidente di Publiacqua Nicola Perini, del sindaco di Montale Ferdinando Betti e dei cittadini della frazione. E’ il secondo fontanello attivo a Montale e il decimo della Piana (6 a Quarrata e 2 ad Agliana). Il fontanello, che distribuisce acqua naturale e gassata, è stato realizzato con un investimento di 70mila euro per il 60% impegnati da Publiacqua e per il 40% dal Comune di Montale. "In realtà è un investimento della gente – dice il presidente Perini – perché sono i cittadini a pagare queste strutture con le loro bollette e, per la parte del Comune, con la fiscalità generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo brindisi con l’acqua del fontanello di via Luxemburg a Stazione

L’Ancona vince il derby contro il Castelfidardo e conquista la vetta della classifica.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Primo brindisi con l’acqua del fontanello di via Luxemburg a Stazione; Casa Riz riapre con un brindisi dopo l’alluvione a Cormons; Eccellenza, come cambia la classifica: Brindisi primo, Bisceglie secondo (ma con una partita in meno). Calendario e statistiche, il...; Anche Brindisi ha un suo Vespa Club: raccolte oltre 40 adesioni.

Giuseppe Iannelli, chi è l'ex militare nel Battaglione San Marco che ha rapinato il portavalori sulla Lecce-Brindisi: assalto con l'esplosivoUno dei due arrestati per l’assalto al portavalori in Puglia è Giuseppe Iannelli, 38 anni, ex militare con un passato nel Battaglione ... msn.com

La nuova classifica del campionato di Eccellenza pugliese dice così: Brindisi primo (60), Bisceglie (58). Ma i biancazzurri hanno una partita in più, potenzialmente quindi resta tutto nelle mani della squadra biscegliese - facebook.com facebook

#Eccellenza Brindisi primo, Bisceglie a -2 ma con una gara in meno. La volata promozione ora non si gioca solo sui punti: calendario, Coppa ed energie possono cambiare gli equilibri. La mia analisi online sul @Quoti_Puglia x.com