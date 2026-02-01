Ancona brindisi nel derby e sorpasso | dorici al primo posto con il Teramo

L’Ancona vince il derby contro il Castelfidardo e conquista la vetta della classifica. Dopo aver pareggiato nelle prime partite, i dorici hanno trovato il ritmo e si sono imposti 2-0, grazie a due gol che portano la squadra al primo posto, sorpassando il Teramo. Con questa vittoria, il team si mantiene imbattuto nel girone di ritorno e guarda con fiducia alle prossime partite.

ANCONA - Il lungo inseguimento è concluso, con aggancio e sorpasso. Due gol e due buoni motivi per festeggiare in casa Ancona, che con il 2-0 al Castelfidardo ottiene la quinta affermazione in altrettanti incontri in un girone di ritorno finora impeccabile, e riesce a completare l’operazione rimonta issandosi sul gradino più alto del podio, insieme al Teramo (3-1 alla Vigor Senigallia e appaiato ai dorici) lasciandosi alle spalle l’Ostiamare, stoppata tra le pareti domestiche dall’Atletico Ascoli. Venire a capo della sfida con il Castelfidardo è stato esercizio tutt’altro che agevole. Non inganni la posizione di classifica dei biancoverdi, che al “Del Conero” hanno dato dimostrazione di solidità e organizzazione ed erano reduci da due risultati importanti come il pari contro L’Aquila quarta forza del girone e il successo contro il Notaresco.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Ancona Il derby

L'Ancona conquista tre punti importanti nel derby contro il Teramo, grazie a due azioni efficaci e a una difesa solida.

In una sfida valida per la Serie D, Ancona e Atletico Ascoli si sono affrontate allo stadio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ancona Il derby

Argomenti discussi: Ancona...titanica, Zini abbatte il San Marino: biancorossi a un passo dalla vetta.

Ancona, brindisi nel derby e sorpasso: dorici al primo posto con il TeramoANCONA - Il lungo inseguimento è concluso, con aggancio e sorpasso. Due gol e due buoni motivi per festeggiare in casa Ancona, che con il 2-0 al Castelfidardo ottiene la quinta affermazione in ... anconatoday.it

Ancona, il Castelfidardo è un’insidia. Derby testacoda per il sogno serie COggi al Del Conero i dorici sfidano l’ultima della classe ma in ripresa. Maurizi non si fida: Tenere alta l’attenzione ... ilrestodelcarlino.it

#Corfù ti aspetta nel 2026! Nave da #Ancona, #Bari o #Brindisi + soggiorno 7 notti Luglio – Settembre 2026 Prezzo finito da 336€ a persona Mare, cultura e libertà negli spostamenti OFFERTA DISPONIBILITÀ LIMITATA PRENOTA LA TUA V - facebook.com facebook