Il Brindisi frena in casa del Polimnia | primo posto a rischio
BRINDISI - Solo un pari per il Brindisi in casa del Polimnia, nell'anticipo della 16esima giornata del campionato d'Eccellenza, disputata sabato sera (22 novembre) a Mola di Bari. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Bottari, al 37'. Gli ospiti hanno pareggiato con Bernaola, al 42'. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
