Prima pagina Gazzetta dello Sport | Il Milan all’assalto con Nkunku

Il Milan ha deciso di puntare tutto su Nkunku e lo ha schierato titolare contro il Napoli per rilanciare l’attacco dopo le recenti difficoltà in campionato.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le Olimpiadi e l'impresa della Brignone. Spazio anche al calcio: Tutte le rivalità di Inter-Juventus. Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan all’assalto con Nkunku” Approfondimenti su prima pagina Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan d’assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta” La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, presenta l’attuale andamento del Milan, evidenziando la collaborazione tra Leao e Nkunku nel tentativo di mantenere la posizione in classifica. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku, assalto turco: offertona del Fenerbahçe al Milan” Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 30 dicembre 2025, si parla dell'interesse del Fenerbahçe nei confronti di Nkunku e dell'offerta inviata al Milan. Ultime notizie su prima pagina Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa; LA GAZZETTA DELLO SPORT * 11/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 febbraio: la rassegna stampa; Senza reti la sfida salvezza. Inter-Chivu 2028 - La rassegna stampa del 7 febbraio 2026. La Gazzetta in apertura: Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare ChivuL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu. Stasera i ... milannews.it La Gazzetta dello Sport: Il Milan all'assalto con NkunkuLa prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata quasi totalmente al successo della Brignone (che a distanza di 315 dal terribile infortunio vince il superG ... tuttonapoli.net Leggendaria Brignone: oro olimpico in Super G 315 giorni dopo il tremendo crack e la paura Lollobrigida d’oro, fantastico bis Fontana d’argento raggiunge il mito Slittini di bronzo La prima pagina del 13 febbraio #Tuttos x.com Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, venerdì 13 febbraio - facebook.com facebook