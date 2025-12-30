Prima pagina Gazzetta dello Sport | Nkunku assalto turco | offertona del Fenerbahçe al Milan

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 30 dicembre 2025, si parla dell'interesse del Fenerbahçe nei confronti di Nkunku e dell'offerta inviata al Milan. La notizia si inserisce nel contesto del calciomercato in vista della sessione di gennaio, con focus sulle strategie dei club e sulle possibili evoluzioni delle trattative. Un aggiornamento importante per tifosi e appassionati di calcio, in attesa di sviluppi ufficiali.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

