Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan d’assalto Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta

Da pianetamilan.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, presenta l’attuale andamento del Milan, evidenziando la collaborazione tra Leao e Nkunku nel tentativo di mantenere la posizione in classifica. La rassegna fornisce aggiornamenti su calcio, mercato e le ultime novità relative ai rossoneri, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale della squadra.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport milan d8217assalto leao con nkunku per restare vicino alla vetta

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan d’assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta”

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku, assalto turco: offertona del Fenerbahçe al Milan”

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “I dubbi di Nkunku: chiede di restare, ma il Milan …”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 15/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; “Autodifesa in Rosa” – Corso gratuito per donne a San Severo; SAN SEVERO CALCIO 1922 INARRESTABILE, KO LA COSMANO FOGGIA; Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nuovo Milan in agguato”.

prima pagina gazzetta sportLa Gazzetta in apertura: "Milan d'assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan d'assalto. milannews.it

prima pagina gazzetta sportGazzetta dello Sport su Inter-Napoli: "Belle forti" - "Belle forti": questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina. tuttonapoli.net

prima pagina gazzetta sportInter e Napoli in campo nei recuperi, La Gazzetta dello Sport titola: "Ring scudetto" - Questa sera l'Inter ospita il Lecce, nel pomeriggio il Napoli se la vedrà con il Parma. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.