Rapina da 20 euro e aggressione in stazione | colpito alla testa con una catena

A Parma, in piazzale Borsellino, un uomo di 30 anni è stato aggredito durante una rapina, riportando una ferita alla testa causata da una catena. L’episodio, avvenuto al termine di un tentativo di furto di circa 20 euro, ha generato momenti di tensione e preoccupazione nella zona, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di paura in piazzale Borsellino, a Parma, dove un uomo di 30 anni è rimasto ferito al termine di una rapina degenerata in violenza. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 di questa notte, nei pressi del parcheggio degli autobus nei pressi della stazione.Secondo una prima ricostruzione.

