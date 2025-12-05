Roma operazione contro il clan Senese | 14 arresti
Quattordici persone sono state arrestate a Roma da dda e carabinieri nell'ambito delle indagini contro la criminalità organizzata. L'operazione riguarda nello specifico il clan Senese della Camorra. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del clan. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
