Sonia Bruganelli chi è la figlia Silvia Bonolis e qual’è la sua malattia | Ho capito che qualcosa non andava quando aveva sette anni

28 dic 2025

Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è cresciuta affrontando da subito sfide legate a problemi di salute. Fin dai primi anni di vita, ha dovuto sottoporsi a interventi e cure specifiche, rendendo la sua storia un esempio di resistenza e determinazione. In questo articolo, approfondiamo chi è Silvia, la sua malattia e il percorso che ha affrontato sin dalla tenera età.

Silvia, la prima figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ha affrontato, fin dai primi giorni di vita, sfide complesse a causa di problemi di salute  che hanno richiesto un intervento immediato. Oggi, a 23 anni, Silvia  continua il suo percorso di crescita, circondata dall’amore incondizionato dei genitori, che nonostante la separazione, sono sempre uniti per il bene dei loro figli. Silvia è nata con una grave cardiopatia che ha richiesto un intervento chirurgico immediato subito dopo la nascita.  Purtroppo, una complicanza post-operatoria ha causato un’ipossia cerebrale, che ha provocato danni neurologici permanenti, principalmente di natura motoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

