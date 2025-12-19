Un importante traguardo per la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis
Adele Bonolis: tra famiglia, talento e il fascino di crescere sotto i riflettori. La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è diventata maggiorenne. Crescendo tra i riflettori e l’eco di un cognome famoso, Adele Bonolis ha imparato presto a farsi notare senza urlare, a distinguersi con discrezione e a costruire una propria identità. Figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha attraversato l’adolescenza sotto gli occhi del pubblico, ma senza perdere la capacità di coltivare interessi personali e sogni autentici. Leggi anche La Ruota della Fortuna gira anche a Capodanno Adele ha scelto di dedicarsi alle arti sceniche, frequentando corsi di recitazione e danza che le permettono di esprimere creatività e disciplina allo stesso tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
