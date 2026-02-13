Presidio davanti al teatro Guglielmi settimana di mobilitazione per la libertà di insegnamento

Presidio davanti al teatro Guglielmi a Massa Carrara, dove studenti, insegnanti e genitori si sono radunati questa mattina per chiedere più libertà di insegnamento, in risposta alle recenti polemiche sulle nuove normative scolastiche. La protesta, giunta alla sua settima giornata, è partita dall’idea di difendere l’autonomia delle scuole e di opporsi alle misure che, secondo i manifestanti, rischiano di limitare la libertà di insegnare e di apprendere. Un dettaglio che distingue questa mobilitazione è la presenza di alcuni insegnanti che hanno esposto cartelli con scritte come “Libertà di insegnamento, diritto

La Scuola al Centro del Dibattito: Mobilitazione a Massa Carrara per la Libertà di Insegnamento. Massa Carrara è oggi teatro di una protesta che solleva questioni cruciali sul futuro dell'istruzione in Italia. Docenti e attivisti si sono riuniti davanti al teatro Guglielmi per denunciare pressioni politiche sull'autonomia didattica, innescate da segnalazioni e ispezioni successive a lezioni sul conflitto israelo-palestinese. L'iniziativa, promossa da Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e Docenti per Gaza, mira a difendere il diritto degli insegnanti a trattare temi complessi e a promuovere un pensiero critico tra gli studenti.