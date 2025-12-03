Molestie in teatro Slc Cgil | Gli abusi esistono anche in luoghi che dovrebbero essere presidio di libertà

Emergono altre voci dal mondo della politica e della società civile parmigiana sul caso del regista e del teatro di prosa di Parma condannati al risarcimento di 110 mila euro dopo l'accusa di molestie da parte di due aspiranti attrici (LA VICENDA).Domenica 30 novembre la Casa della Donne ha preso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

