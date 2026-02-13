Prende il via a marzo in Quarta Circoscrizione il nuovo sistema di raccolta differenziata

A Verona, il servizio di raccolta differenziata combinata prende il via a marzo nella Quarta Circoscrizione, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale. La distribuzione del nuovo libretto informativo, che spiega dettagliatamente le modalità di conferimento e le tipologie di rifiuti, è iniziata mercoledì e coinvolge circa 15mila utenze, tra cui quasi 2mila attività commerciali e non domestiche.

Saranno posizionate nuove batterie di cassonetti ad accesso controllato per secco e umido, mentre per il vetro l'accesso sarà libero. Carta e plastichemetalli saranno invece ritirati porta a porta Il servizio di raccolta combinato approda in Quarta circoscrizione a Verona. Il libretto informativo, che spiega i dettagli del nuovo servizio, è in distribuzione da mercoledì nelle cassette postali di tutte le utenze coinvolte, complessivamente circa 15mila, di cui quasi 2mila non domestiche. In sintesi, saranno posizionate nuove batterie di cassonetti ad accesso controllato per secco e umido (anche per il vetro, che rimane però ad accesso libero). Con l'estensione del nuovo sistema di raccolta misto fra cassonetti ad accesso controllato e porta a porta in Quarta Circoscrizione, il segretario provinciale della Lega Paolo Borchia esprime le proprie critiche.