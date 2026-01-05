Nuovo sistema di raccolta differenziata a S Sisto e Castel del Piano Prossima tappa | la tariffa puntuale

A S. Sisto e Castel del Piano è stato introdotto un nuovo sistema di raccolta differenziata, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. Dopo aver raggiunto quasi il 75% di raccolta a Ponte San Giovanni, si prepara ora l’implementazione della tariffa puntuale, in un percorso volto a promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti cittadini.

"Abbiamo raggiunto traguardi importanti nella gestione dei rifiuti cittadini. Con l'attivazione del nuovo sistema di conferimento a Ponte San Giovanni siamo riusciti a sfiorare la soglia del 75 per cento": è la premessa - espressa nel bilancio del suo assessorato per il 2025 - dell'assessore.

