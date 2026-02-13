Prende a mattonate in testa la ex compagna mentre lei dorme | arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 44 anni ha aggredito la sua ex compagna con un mattone mentre lei dormiva, causando un grave trauma cranico. La vittima si trovava nel suo appartamento quando l’uomo ha scagliato il peso contro di lei, lasciandola ferita e insanguinata. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo l’accaduto, accusandolo di tentato omicidio.

Un 44enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver preso a mattonate in testa l'ex compagna e averle provocato un trauma cranico. L'aggressione è successa in via degli Artiglieri a Milano.

