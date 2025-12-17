Rai | Niente serie turche puntiamo sulla qualità della fiction italiana

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha presentato il palinsesto della fiction 2026, sottolineando la volontà di puntare sulla qualità delle produzioni italiane e di evitare la trasmissione di serie turche. L’evento si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, offrendo uno sguardo alle future iniziative televisive dell’azienda pubblica.

L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha partecipato alla presentazione del palinsesto della fiction 2026, tenutasi all'Auditorium Parco della Musica di Roma, raccontando con entusiasmo i progetti della nuova stagione televisiva. La serata ha visto sul palco i protagonisti delle serie in arrivo da gennaio a marzo, mentre in sala erano presenti numerosi attori che hanno contribuito al successo delle produzioni passate o che sono impegnati nei nuovi set. Tra i volti presenti: Luisa Ranieri, Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessandro Gassmann, Lino Guanciale, Matteo Martari, Giuseppe Zeno, Raoul Bova, Nino Frassica, Luca Argentero, Elena Sofia Ricci, Barbara Ronchi, Carmine Recano, Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Maurizio Lastrico e Romana Maggiora Vergano.

