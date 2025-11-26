Polizia locale 120mila euro per acquistare due nuovi mezzi
Il parco macchine della Polizia locale di Cesenatico si arricchisce. Sono infatti in arrivo due nuovi automezzi superattrezzati, che rappresentano una dotazione considerata molto importante dagli addetti ai lavori, grazie ad un investimento di circa 120mila euro, inseriti nella variazione di bilancio che sarà presentata per l’approvazione durante il consiglio comunale convocato per domani. Nella penultima seduta dell’anno del parlamentino formato dalle forze politiche di Cesenatico, la Giunta comunale presenterà un piano articolato, nell’ambito del quale emerge che i 120mila euro serviranno a comprare un’unità mobile a servizio della divisione antinfortunistica, che servirà anche come presidio durante i mesi estivi per pattugliare le zone più frequentate della città, quando Cesenatico passa da 26mila residenti ad oltre 120mila persone presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
