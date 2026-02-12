Università Tor Vergata 20 tesi hanno ricevuto il premio Giulia Cecchettin

Questa mattina all’Università di Roma Tor Vergata sono stati consegnati i premi per la terza edizione del riconoscimento dedicato a Giulia Cecchettin. Ventidue studenti hanno visto le loro tesi premiate, tutte incentrate sulle tematiche di genere e pari opportunità. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice, con i laureati che hanno ricevuto il riconoscimento di fronte a colleghi e docenti.

Si è tenuta la premiazione della terza edizione del riconoscimento per le tesi di laurea su tematiche di genere dell'università. Presente il padre della ragazza vittima di femminicidio nel 2023 "La violenza di genere non è un fenomeno astratto ma è una realtà che interpella direttamente anche le comunità universitarie. L'università ha un compito preciso di fronte a queste complessità: formare prima ancora che informare. Formare coscienze critiche, educare al rispetto, offrire strumenti culturali capaci di decostruire stereotipi, linguaggi e modelli di relazione fondati sulla sopraffazione. Le tesi che premiamo oggi provenienti da quattro facoltà testimoniano come i temi di genere attraversano i saperi e richiedono approcci plurali e interdisciplinari.

