Premier League | Arsenal vince il derby del Nord di Londra e vola a +6 City ko a Newcastle
Londra (Gran Bretagna) 24 novembre 2025 - Ritorna la Premier League dopo la pausa Nazionale e lo fa con il botto, ovvero con il derby del Nord di Londra. L' Arsenal vince e approfitta del ko del City per allungare in classifica. Il Chelsea fa la sua parte e con il successo sul Burnley diventa la prima inseguitrice in classifica, ma il vantaggio dei Gunners ora sale a 6 punti sul resto del gruppo. Dietro il Nottingham Forest esce dalle zone calde di classifica abbattendo il Liverpool ad Anfield, mentre il West Ham esce per la prima volta dalla zona rossa di graduatoria. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La verità sull'interesse dei club di Premier League per Yildiz Come riportato da Fabrizio Romano, le voci di un incontro a Torino tra i dirigenti dell'Arsenal e Mendes non trovano riscontri: nessun dialogo è stato avviato Intanto la Juve si muove per blindare - facebook.com Vai su Facebook
Sprofondo #Liverpool in Premier League, il #Chelsea si avvicina all'Arsenal capolista Vai su X
Premier League: Arsenal vince il derby del Nord di Londra e vola a +6, City ko a Newcastle - James' Park e Chelsea secondo; Liverpool ancora ko tra le mura amiche ... sport.quotidiano.net scrive
Premier League: Arsenal win the North London derby to move to six points ahead, City lose to Newcastle - The Gunners continue their winning streak and attempt to escape, with City beaten at St. Secondo sport.quotidiano.net
Arsenal in fuga, poker al Tottenham: Richarlison da centrocampo non basta - La squadra di Arteta domina gli Spurs grazie alla tripletta di Eze e alla firma di Trossard. tuttosport.com scrive