Premier League | Arsenal vince il derby del Nord di Londra e vola a +6 City ko a Newcastle

Londra (Gran Bretagna) 24 novembre 2025 - Ritorna la Premier League dopo la pausa Nazionale e lo fa con il botto, ovvero con il derby del Nord di Londra. L' Arsenal vince e approfitta del ko del City per allungare in classifica. Il Chelsea fa la sua parte e con il successo sul Burnley diventa la prima inseguitrice in classifica, ma il vantaggio dei Gunners ora sale a 6 punti sul resto del gruppo. Dietro il Nottingham Forest esce dalle zone calde di classifica abbattendo il Liverpool ad Anfield, mentre il West Ham esce per la prima volta dalla zona rossa di graduatoria. L'esito delle partite del weekend.

