Preghiera della sera 13 Febbraio 2026 | Fammi stare al Tuo fianco

Il 13 febbraio 2026, una preghiera serale invita le persone a chiedere di stare vicine a Dio, cercando conforto prima di dormire. La richiesta nasce dal desiderio di liberarsi dai pensieri pesanti e trovare un momento di calma interiore. Con parole semplici, si invita a riflettere sulla propria giornata e a confidare nel cuore divino. La preghiera aiuta a lasciar andare le tensioni accumulate e a prepararsi a un sonno sereno.

Concludi la giornata nel cuore di Dio: una preghiera della sera con esame di coscienza per liberarti dagli affanni e ritrovare la pace profonda prima del sonno. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Signore, che cosa posso dire della giornata che sta finendo? Assomiglia a migliaia di giornate passate, tutte con questo scarto tra i miei progetti e la loro realizzazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 13 Febbraio 2026: “Fammi stare al Tuo fianco” Preghiera della sera, 12 Febbraio 2026: “Fammi sentire che non sono solo” Questa sera, molte persone si sono rivolte al Signore con una preghiera semplice e sincera. Preghiera del mattino 6 Febbraio 2026: “Fammi testimone della fede” Questa mattina, in molte chiese italiane, i fedeli si sono riuniti per pregare nel primo venerdì del mese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Notiziario Parrocchiale; Diocesi, addio al diacono Sergio Fossati; Stasera al santuario della Madonna dei fiori con gli Amici della carità; Saluzzo Messa per gli innamorati - Venerdì 13 febbraio il tradizionale appuntamento, alle 19.30 a Maria Ausiliatrice. Questa sera momento di adorazione e preghiera per la Pace, con testimonianza di chi é stato pellegrino nella terra del Signore. Vi aspettiamo. - facebook.com facebook 6/2/26. Chiesa pressoché gremita ieri sera all'ora di preghiera e adorazione per tutte le vocazioni nella chiesa del Seminario di Chioggia. Il vescovo Giampaolo, in continuità con la Giornata celebrata il 2/2, ha proposto alcune riflessioni sulla vita consacrata (v. x.com