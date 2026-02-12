Questa sera, molte persone si sono rivolte al Signore con una preghiera semplice e sincera. Cercano conforto e una risposta ai loro timori, desiderano sentirsi meno soli e trovare pace nel cuore. La richiesta è chiara: “Fammi sentire che non sono solo”. In un momento in cui la solitudine pesa, la fede resta un appiglio forte per affrontare le difficoltà quotidiane.

Affida i tuoi affanni al Signore. Una preghiera della sera per superare la solitudine, riposare nella Sua misericordia e ritrovare subito la pace del cuore. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi ma preziosi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Mio Dio, un’altra giornata è terminata, come tutte le altre, senza miracoli. Da tanto tempo ormai sopporto a fatica i miei limiti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 12 Febbraio 2026: “Fammi sentire che non sono solo”

La preghiera della sera del 12 dicembre 2025 ci invita a riflettere sulla vera ricchezza che arricchisce la nostra vita.

