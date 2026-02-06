Questa mattina, in molte chiese italiane, i fedeli si sono riuniti per pregare nel primo venerdì del mese. La preghiera centrale di oggi è stata “Fammi testimone della fede”, un invito a affidarsi al Sacro Cuore di Gesù. In tutta Italia, le persone hanno recitato l’invocazione, sperando di trovare pace e conforto nel Suo amore infinito.

Oggi, primo venerdì del mese, affidati al Sacro Cuore di Gesù. Recita questa invocazione per consegnare a Lui ogni affanno e ritrovare la vera pace nel Suo amore infinito. Preghiamo insieme. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. O Dio, forza dei martiri, che hai chiamato alla gloria eterna san Paolo Miki e i suoi compagni attraverso il martirio della croce, concedi anche a noi per loro intercessione di testimoniare in vita e in morte la fede del nostro battesimo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 6 Febbraio 2026: “Fammi testimone della fede”

Approfondimenti su Sacred Heart 2026

In questa preghiera del mattino del 27 gennaio 2026, ci rivolgiamo a Dio con umiltà, chiedendo di essere suoi discepoli.

Il 10 gennaio 2026, il sabato che dedica la giornata alla Beata Vergine Maria, ci invita a iniziare il nuovo giorno con una preghiera che ci aiuti a prendere coscienza della presenza di Dio nella nostra vita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sacred Heart 2026

Argomenti discussi: Il monastero che compie 1300 anni: per 6 monaci benedettini è spazio di preghiera, lavoro, accoglienza e ospiti anche giovani, che condividono la vita monastica; TERREMOTO L’AQUILA, LE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL 5 E 6 APRILE; Altri buoni motivi per votare Sì al referendum sulla giustizia; Preghiera del Mattino VENERDI 6 FEBBRAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Memoria San Paolo Miki e compagni, martiri.

Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: Aiutami a fare la Tua volontàCelebriamo la Santissima Trinità con la preghiera del mattino per lodare il Signore e rinnovare la nostra fede in questa Domenica di festa. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino 28 Gennaio 2026: Resta con qui me, SignoreOggi è il giorno dedicato a San Giuseppe, inizia questo mercoledì, affidati con la preghiera del mattino al Custode del Redentore. lalucedimaria.it

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare una S. Messa secondo le tue intenzioni Clicca qui sop facebook