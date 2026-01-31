Prato cinese sequestrato | arrestato in Bulgaria presunto rapitore

Un uomo cinese di 46 anni, residente a Empoli, è stato arrestato in Bulgaria. È il sospettato di aver rapito Yang Yixiang, un cinese di 46 anni, a Prato il 30 novembre 2025. Il rapimento è durato cinque giorni, fino alla liberazione della vittima. Le forze dell’ordine italiane e bulgare hanno collaborato per mettere le manette al presunto autore del sequestro.

Si tratta di bulgaro di 50 anni, fermato nella tarda serata di giovedì 29 gennaio 2026 nella città di Pernik in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L'arresto è il risultato delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze e condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Prato. L'operazione, spiega la procuratrice di Firenze Rosa Volpe in un comunicato, è stata eseguita dalla Polizia nazionale e dalla Polizia di frontiera bulgare, con il coordinamento degli uffici di collegamento italiani a Sofia e il supporto dell'esperto per la sicurezza dell'Ambasciata italiana in Bulgaria.

