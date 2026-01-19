Rogo di Rogno due condanne e il presunto mandante arrestato a Tunisi

Il 18 novembre 2024, un incendio doloso ha devastato un negozio in via Nazionale a Rogno. Le indagini hanno portato a due condanne e all’arresto del presunto mandante a Tunisi, segnando un passo importante nella ricostruzione della vicenda e nella giustizia.

LE INDAGINI. Due condanne e un arresto all’estero per l’incendio doloso che la sera del 18 novembre 2024 distrusse un esercizio commerciale in via Nazionale a Rogno. Due condanne e un arresto all’estero per l’incendio doloso che la sera del 18 novembre 2024 distrusse un esercizio commerciale in via Nazionale a Rogno. L’8 gennaio scorso il Tribunale di Bergamo ha condannato due (uno di 23 anni) responsabili, in concorso, del rogo che mise a serio rischio anche l’incolumità dei residenti nei piani superiori dell’edificio, evitata solo grazie al tempestivo intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco di Darfo Boario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rogo di Rogno, due condanne e il presunto mandante arrestato a Tunisi Incendio al salone di bellezza di Rogno: il presunto mandante arrestato in TunisiaSi è conclusa con l’arresto in Tunisia la vicenda legata all’incendio doloso del salone di bellezza ‘King Enes’ a Rogno, avvenuto il 18 novembre 2024. Rogo al ristorante "Bea Storia" di Jesolo, arrestato il titolare: «Era il mandante»Lo scorso 12 giugno, un incendio ha distrutto il ristorante Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Rogo di Rogno, due condanne e il presunto mandante arrestato a Tunisi - Due condanne e un arresto all’estero per l’incendio doloso che la sera del 18 novembre 2024 distrusse un esercizio commerciale in via Nazionale a Rogno. ecodibergamo.it

#bergamo #incendio #Arresto #Tunisie BERGAMO: INCENDIO SALONE BELLEZZA ROGNO, ARRESTATO A TUNISI UN 22ENNE CONDANNATO A 5ANNI E SEI MESI DI RECLUSIONE E' stato catturato a Tunisi, dove è detenuto in attesa di estradizione in It - facebook.com facebook

Due condanne e un arresto all’estero per l’incendio doloso che la sera del 18 novembre 2024 distrusse un esercizio commerciale in via Nazionale a Rogno. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.