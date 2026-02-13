Prato sequestrati oltre 110mila prodotti illegali Molti erano legati a San Valentino

Prato, 13 febbraio 2026 – I carabinieri hanno sequestrato oltre 110 mila prodotti illegali in un magazzino al centro della città, molti dei quali erano destinati alla vendita per San Valentino. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto merce priva di etichette e certificazioni di sicurezza, destinata a clienti ignari. Tra i prodotti trovati, ci sono cioccolatini, regali e decorazioni, tutti senza le indicazioni di legge e potenzialmente pericolosi.

Prato, 13 febbraio 2026 – Oltre 110 mila prodotti sequestrati perché privi dei requisiti minimi di sicurezza e delle informazioni obbligatorie per i consumatori. È il bilancio record della nuova campagna di controlli avviata dai primi giorni del 2026 dalle fiamme gialle della finanza a Prato, nell'ambito dell'operazione denominata "Legal Trade", mirata al monitoraggio delle filiere di produzione e distribuzione degli articoli di consumo, in particolare quelli di importazione estera. L'attività ispettiva rientra in un più ampio presidio di legalità finalizzato alla tutela della salute pubblica, alla corretta informazione dei consumatori e al contrasto della diffusione di prodotti non conformi alle normative europee.